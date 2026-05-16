В Саратовской области в мае помидоры подешевели на 10%

По состоянию на 15 мая в Саратовской области зафиксировано снижение цен на четыре продукта и рост на два. Об этом сообщил Саратовстат.
Наибольшее падение показали помидоры — они подешевели на 10,53%. Огурцы стали доступнее на 8,37%, картофель — на 4,78%, бананы — на 2,82%. При этом варёная колбаса и репчатый лук прибавили в цене одинаково — на 1,25%.
Средние цены на продукты на прилавках сложились следующим образом:
огурцы — 158,28 рубля за килограмм;
помидоры — 228,18 рубля;
картофель — 46,28 рубля;
бананы — 162,81 рубля;
колбаса варёная — 508,34 рубля;
лук репчатый — 42,42 рубля.
