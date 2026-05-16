Саратовцев позвали в цветущий Ботанический сад на экскурсии

С субботы, 16 мая, Ботанический сад в Саратове переходит на летний график работы.

Об этом сообщили сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина в телеграм-канале.

Согласно опубликованной информации, в понедельник и вторник в саду проводятся организованные экскурсии.

Среда, четверг и пятница предназначены для научной и образовательной деятельности. По субботам и воскресеньям сад работает с 12:00 до 20:00, вход для посетителей свободный.

Осенью прошлого года завершился первый этап преображения природного объекта. В 2026 году планируется приступить к реализации второго этапа. Как отметили сторонники политика, масштабные работы проводятся в Ботаническом саду впервые за 70 лет его существования.

Ольга Сергеева