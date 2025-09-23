Управляющая компания «Титан» из Александрова Гая получила лицензию на работу с МКД

23 сентября Государственная жилищная инспекция Саратовской области выдала новую лицензию на управление многоквартирными домами. Соответствующее разрешение после рассмотрения документов получило ООО «Титан» из села Александров Гай.

Как отметили в надзорном ведомстве, выданная лицензия подтверждает соответствие компании всем законодательным требованиям в сфере управления жилым фондом. Это позволяет организации профессионально осуществлять управление многоквартирными домами на территории региона.

Информация о лицензированных управляющих компаниях доступна для всех жителей области в государственной информационной системе ЖКХ. Выдача лицензии прошла в рамках плановой работы лицензионной комиссии при Госжилинспекции.