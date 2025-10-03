Более 300 тысяч льготников в Саратовской области получат лекарства на 5 млрд рублей

В 2025 году Саратовская область направит свыше 5 миллиардов рублей на обеспечение льготными лекарствами. Соответствующее заявление сделал губернатор Роман Бусаргин, отметивший увеличение финансирования этой важной социальной программы.

Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов, включая 3,875 млрд рублей из областной казны. Право на бесплатное получение лекарств имеют 324,3 тысячи жителей региона. Медицинские учреждения уже начали формировать заявки на необходимые препараты.

Как подчеркнул председатель Общественного совета при минздраве Андрей Крупин, от бесперебойного обеспечения лекарствами часто зависит здоровье и жизнь пациентов. Ответственность за организацию этого процесса возложена на главных врачей и руководство областного министерства здравоохранения.

Алена Орешкина