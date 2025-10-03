Житель Новобурасского района оштрафован за торговлю нелегальными сигаретами

В Саратовской области вынесен приговор по делу о незаконной торговле табачной продукцией. Житель Новобурасского района признан виновным в реализации сигарет без обязательной маркировки.

С 2023 года 55-летний мужчина занимался закупкой и сбытом контрафактных сигарет на рынке поселка Новые Бурасы. За время незаконной деятельности ему удалось приобрести 13 тысяч пачек табачных изделий общей стоимостью 1,7 млн рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа размером 400 тысяч рублей по статье о незаконном обороте немаркированной табачной продукции. Дополнительно конфискован автомобиль, использовавшийся для перевозки нелегального товара.

Алена Орешкина