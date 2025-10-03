В Новоузенском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В поселке Радищево Новоузенского района состоялось открытие современного модульного фельдшерско-акушерского пункта.

Новый ФАП будет обслуживать 556 местных жителей, включая 115 детей. Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием и включает кабинеты для приема пациентов, процедурный, вакцинации и смотровой, а также аптечный пункт.

Как отметила главный врач районной больницы Елена Акатова, открытие современного ФАПа улучшает условия работы медработников и делает первичную медицинскую помощь более доступной для сельских жителей. Теперь жители Радищево смогут проходить диспансеризацию, вакцинацию и получать медицинскую помощь непосредственно в поселке.

Алена Орешкина