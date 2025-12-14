Более 3000 кубометров снега вывезено с улиц Саратова за день

На полигоны сегодня отправлено свыше 3000 кубометров снега.

Об этом сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

— Тротуары и дороги обрабатываются противогололедными материалами. К вечеру воскресенья аварийно-восстановительные бригады городских служб и ресурсоснабжающих организаций выполнили основной объем работ по ликвидации последствий непогоды. Также устранены повреждения на 33 участках газовых труб. В случае появления дополнительных адресов ресурсоснабжающие организации оперативно направят бригады на устранение. Все 5 светофоров, вышедших из строя, отремонтированы и работают в штатном режиме, — написал глава областного центра в своем ТГ-канале.

Остаются точечные адреса, где ведется устранение аварийных ситуаций. Бригады работают в ночь до полного включения потребителей. Кроме того, коммунальные службы распилили и вывезли порядка 200 деревьев. Работа будет продолжена.

Из 35 поврежденных крыш полностью восстановлено 3, по остальным приняты временные решения. Работа организована в течение следующей недели.

— Всем службам поставлена задача максимально эффективно использовать ночное время. Приоритеты сейчас — завершить восстановление электросетей и к утру понедельника обеспечить беспрепятственный проезд по всем улицам города, — отметил Исаев.

Ольга Сергеева