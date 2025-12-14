В военной спецоперации погибли уроженцы Саратова Багров Семен и Шанин Святослав

Уроженцы Саратова Семён Багров и Святослав Шанин погибли при исполнении воинского долга.

Администрация города Саратова сообщила о гибели в зоне проведения специальной военной операции ещё двух своих уроженцев.

Губернатор Саратовской области в официальном обращении выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих. Глава региона отметил, что Багров и Шанин проявили высочайшие качества, став примером истинного мужества и самоотверженной любви к Отечеству.

Мэр Саратова подчеркнул, что бойцы были настоящими патриотами, чьи смелость и отвага навсегда останутся в памяти.

СВО продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян засекречено.

Ольга Сергеева