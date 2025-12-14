В Вольске пожилые супруги насмерть отравились угарным газом

В городе Вольск Саратовской области произошло трагическое происшествие.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СКР, сегодня, 14 декабря, в частном доме на улице Станционной обнаружены тела пожилой супружеской пары.

По информации следствия, погибшими являются 61-летний мужчина и его 62-летняя супруга. О смерти граждан стало известно после сообщения, поступившего в правоохранительные органы.

Предварительной причиной гибели мужа и жены следствие считает отравление угарным газом. По версии следователей, источником опасной концентрации вещества могло стать газовое оборудование, которое работало в жилом помещении.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства трагедии и дана правовая оценка действиям причастных лиц. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ольга Сергеева