Более 31 тысячи школьников и студентов региона участвовали в профориентационных проектах

С начала 2026 года в проекте по профориентации и маршрутизации молодёжи в Саратовской области приняли участие свыше 31,3 тысячи учащихся школ и колледжей.

Как сообщили в кадровых центрах, это почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В рамках инициативы, которая реализуется в соответствии с нацпроектом «Кадры», сотрудники центров занятости провели 559 мероприятий. Молодёжи были предложены профтуры на предприятия, дни карьеры, тренинги, индивидуальные консультации и встречи с потенциальными работодателями.

Для получения услуг по профориентации, информации о вакансиях, помощи в составлении резюме и подготовке к собеседованию жители региона могут воспользоваться порталом «Работа России» или обратиться в любой кадровый центр области. Также действует бесплатная горячая линия.

Ольга Сергеева