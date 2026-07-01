В ДТП у Зоналки в Саратове пострадала пожилая женщина

В Волжском районе Саратова 29 июня произошло ДТП с пострадавшей.

В 16:04 напротив дома №39 по улице Усть-Курдюмская (рядом с поселком Зональный) столкнулись два автомобиля.

Дорогу не поделили Lada Kalina, за рулём которой находился 22-летний мужчина, и Chery Tiggo, управляемый 45-летней женщиной.

В результате аварии пассажирка иномарки, 67-летняя женщина, получила травмы и была госпитализирована.

Все обстоятельства и причины ДТП в настоящее время устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Ольга Сергеева