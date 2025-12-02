Более 4 тысяч саратовских предпринимателей пользуются личным кабинетом регоператора по обращению с ТКО

Саратовский филиал компании «Ситиматик» два года назад, в ноябре 2023 г., запустил работу личного кабинета для предпринимателей и юридических лиц. В настоящее время онлайн-сервисом регулярно пользуются уже более 4 тысяч абонентов.

Популярность и востребованность личного кабинета продолжает расти: только за последний месяц в нем зарегистрировались более 500 пользователей среди юрлиц, предпринимателей и собственников нежилых помещений.

Платформа предоставляет широкий набор инструментов для решения множества вопросов онлайн, без необходимости очного посещения офисов обслуживания. В частности, в личном кабинете можно формировать платежные документы и оплачивать счета по QR-коду, отслеживать историю взаиморасчетов, актуализировать договор на оказание услуг по обращению с ТКО, отправлять обращения и многое другое.

По-прежнему самой востребованной функцией у предпринимателей остается выгрузка архива начислений, на втором месте — возможность онлайн-подачи документов для внесения изменений в действующий договор. Пользователи платформы неоднократно отмечали её удобный интерфейс и простоту использования.

Личный кабинет для юридических лиц и предпринимателей находится на сайте 64.citymatic.ru в разделе «Юрлицам». Для начала работы необходимо пройти простую регистрацию или авторизацию. Подробная видеоинструкция размещена по ссылке: . Дополнительную информацию о работе сервиса можно получить в контакт-центре регионального оператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.