В числе участников фестиваля «Театральное Приволжье» — 15-летний театр

В Детской школе искусств №3 города Энгельса участники «Народного коллектива» учебный театр «Лицедеи», под руководством Светланы Геннадьевны Жуковой, отметили 15-летие театра.

В коллективе – 32 юных артиста. Регулярно ученики Светланы Геннадьевны становятся обладателями высших наград на самых престижных творческих конкурсах – Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России», окружном фестивале «Театральное Приволжье», конкурсном отборе на получение губернаторской стипендии» и многих других. Все ребята участвуют в самых важных и ответственных мероприятиях региона.

В этом году ребята, помимо прочего, играли в масштабном театрально-музыкальном перформансе «Дети войны Великой Победе», созданном на базе региональной творческой школы для одаренных детей «Волжская радуга».

Сейчас юные артисты и их руководитель готовятся представить свою работу на суд жюри регионального этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Напомним, общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.