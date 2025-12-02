Защита от инфляции: Вячеслав Калинин выступил за мораторий на рост цен на лекарства

Депутат Вячеслав Калинин поддержал законопроект Сергея Миронова о временном запрете повышения цен на жизненно необходимые лекарства. Мера призвана защитить граждан от непредвиденных расходов и сдержать инфляцию.

Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин призвал поддержать законопроект лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Инициатива предполагает введение временного запрета на повышение цен на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).

Согласно предложению, мораторий должен действовать до 1 января 2027 года. По мнению Калинина, эта мера критически важна для защиты населения от непредвиденных расходов и сдерживания инфляции в фармацевтике.

Депутат подчеркнул, что доступность жизненно важных медикаментов — это вопрос сохранения здоровья и жизни людей. Законопроект направлен на обеспечение социальной справедливости в этой чувствительной сфере.

Алика Толоконникова