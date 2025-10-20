В Саратове пройдут международные чтения, посвященные Чернышевскому

22-23 октября в Саратовской области состоятся Международные научные чтения «Н.Г. Чернышевский и его эпоха». Мероприятие приурочено к 105-летию со дня основания музея-усадьбы писателя и станет уже 47-й конференцией в этом цикле.

В конференции примут участие исследователи из разных городов России, а также ученые из Японии и Китая. В оргкомитет поступило более 35 заявок. Основной темой обсуждения станет жизнь и творчество Чернышевского в контексте историко-культурных событий XIX века.

Организаторами выступают музей-усадьба Н.Г. Чернышевского и Саратовский национальный исследовательский государственный университет. Вход на все мероприятия конференции будет свободным для всех желающих.

Алена Орешкина