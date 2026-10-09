В Саратове на Театральной площади снова пройдет ярмарка выходного дня

В субботу, 3 октября, на главной площади областного центра состоится ярмарка выходного дня. Об этом сообщает администрация города.

Посетители смогут купить сельскохозяйственную и садоводческую продукцию, продовольственные товары и товары народных промыслов по ценам производителей.

На ярмарке допустима реализация нескоропортящихся кондитерских изделий, колбасной продукции и мяса кур с автолавок, живой рыбы, плодоовощной продукции, ягод, мёда, продукции пчеловодства, саженцев цветочных и декоративных культур, а также рассады.

Время работы ярмарки — с 8:00 до 15:00.