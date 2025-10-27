Более 400 родителей школьников попросили напомнить детям о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги

В рамках акции «Безопасные каникулы» сотрудники ПривЖД приняли участие в региональном собрании родительских комитетов, представляющих различные образовательные учреждения Саратовской области.

В онлайн-мероприятии, организованном в преддверии осенних школьных каникул региональным Министерством образования, участвовали более 400 родителей школьников.

Им рассказали о несчастных случаях в зоне движения поездов и правилах безопасного поведения вблизи стальной магистрали. Кроме того, родителей попросили напомнить своим детям о том, что переходить пути можно только в установленных и

оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Использование мобильных телефонов и прослушивание музыки в наушниках при переходе через железную дорогу может привести к трагическим последствиям.

Вместе с железнодорожниками в собрании участвовали представители МВД Саратовской области и Саратовской государственной юридической академии, которые проинформировали об ответственности родителей за проступки несовершеннолетних

детей.

Напоминаем, что с 18 апреля 2025 года увеличился размер штрафов за безответственное поведение вблизи железной дороги.

За повреждение защитных лесонасаждений или ограждений вдоль железнодорожных путей предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

За переход железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, как и за переход в неустановленном месте, нарушителям придётся заплатить 500 рублей.