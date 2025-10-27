Лечиться по полису ОМС можно бесплатно даже в некоторых частных клиниках

Среди них — стоматологии, многопрофильные клиники, диагностические центры.

Список клиник есть на сайте территориального фонда ОМС. Еще такую информацию можно запросить в страховой компании, которая выдала вам полис.

Какие виды медпомощи оказывают бесплатно — это нужно уточнить, позвонив в медцентр по телефону.

Если у вас нет необходимого направления на специализированную услугу, возможно, придется заплатить за консультацию врача из частного медцентра, чтобы его получить.

Врач может предложить платные материалы или дополнительные услуги, но у вас есть право отказаться.

Если пытаются навязать платные услуги или уверяют, что ваше лечение не может быть бесплатным, звоните проконсультироваться в свою страховую медицинскую компанию, выдавшую полис, а при необходимости жалуйтесь главврачу учреждения.

Подготовила Ольга Сергеева