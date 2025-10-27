На ремонт сельских дорог региона выделят 1,4 млрд

Предоставление субсидий районам на ремонт сельских дорог в 2026 году сохранится в полном объеме.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона рассказал, что в проекте годового бюджета, который будет представлен депутатам областной думы, на эти цели заложено 1,4 млрд рублей.

«Это сверх общего финансирования, предусмотренного на региональные программы, в рамках которых ремонтируются детские сады, школы, дома культуры, модернизируются системы водоснабжения и другое», — обратил внимание Роман Бусаргин.

Он подчеркнул, что еще один важный момент, связанный с помощью муниципалитетам, — сохранение повышенного финансирования по программе поддержки местных инициатив. Общий объем средств, которые можно будет направить на софинансирование для реализации различных проектов, предлагаемых жителями, составит 170 млн рублей. Об том информирует пресс-служба региона.

Подготовила Наталья Мерайеф