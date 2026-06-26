Не в ЗАГС, а в альма-матер!

В стенах Саратовской государственной юридической академии прошла настоящая свадебная церемония.

Сказали друг другу «Да!» и обменялись кольцами студенты СГЮА Мария Поплавская и Максим Талаконников.

Мария – студентка Института правоохранительной деятельности, Максим – студент Межрегионального юридического института. Кстати, молодой человек параллельно с учебой уже работает по профессии – дознавателем отдела полиции № 8 УМВД России по г. Саратову. Поддержать ребят пришли родные, друзья, одногруппники, преподаватели СГЮА, коллеги, а музыкальную атмосферу торжеству создавал оркестр культурного центра ГУ МВД России по Саратовской области.

«Мы очень любим нашу академию. Поэтому решили провести нашу свадебную церемонию в необычном формате – именно в стенах альма-матер. Огромное спасибо СГЮА за то, что поддержали нашу идею и помогли воплотить ее в жизнь. И мы уверены, это подвигнет других ребят и девчонок из академии на создание студенческих семей!» – поделились впечатлениями молодожены.

Молодых супругов тепло поздравила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова:

«Очень здорово, что это важное событие происходит именно в стенах академии, где и произошла встреча. И я уверена, что этот момент точно запомнится на всю жизнь. Я хочу поздравить всех, кто присутствует на прекрасном бракосочетании, конечно, родителей, а молодым пожелать любви, взаимопонимания, счастья. И пусть та эмоция, которая сейчас на данной церемонии, сохранится в ваших сердцах надолго и станет основой, фундаментом вашей семьи!»

Также от лица делегации СГЮА, которая сейчас находится на мероприятиях XIV Петербургского международного юридического форума, молодоженов поздравила ректор СГЮА Екатерина Ильгова:

«Дорогие Максим и Мария! Желаю вам, чтобы ваша семья была прочной, чтобы вы свято чтили традиции, которые были заложены вашими родителями, бабушками и дедушками, а также, чтобы ваша любовь была крепкой, как гранит науки, и надежной, как закон, которому вы будете служить на своем профессиональном поприще!»

Молодожены уверены, что в академии зародилась новая уникальная, красивая и вдохновляющая традиция – проведение торжественных церемоний бракосочетания для будущих студенческих семей.