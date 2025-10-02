Более 60% саратовских девятиклассников сдали ОГЭ по рускому на тройки и двойки

В Саратовской области подведены итоги ОГЭ по русскому языку среди девятиклассников в 2025 году.

Согласно отчету областного института развития образования, 1677 учащихся (6,98%) не смогли преодолеть минимальный порог, а более половины выпускников (53,47%) получили оценку «удовлетворительно».

Особую тревогу вызывает устойчивая негативная динамика по отличным результатам: доля «пятерок» сократилась с 21,2% в 2023 году до 10,39% в 2025.

В список 25 образовательных учреждений с наиболее низкими показателями вошли четыре саратовские школы (№№ 64, 69, 102), где неудовлетворительные результаты показали от 27% до 31% учащихся.

Антирекорд принадлежит вечерней школе № 9, где 56,4% выпускников не справились с экзаменом. Об этом сообщили в Саратовском областном институте развития образования.

Ольга Сергеева