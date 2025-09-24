Более 6,9 тысяч бесплатных юридических услуг оказано жителям Саратовской области с начала года

Система бесплатной юридической помощи продолжает активно работать в регионе. С января 2025 года адвокаты оказали уже 6 900 услуг населению, включая устные и письменные консультации, помощь в составлении документов и представительство в судах.

Правовую поддержку могут получить социально незащищенные категории граждан: маломобильные граждане, многодетные родители, участники СВО и их семьи, а также родители, воспитывающие несовершеннолетних детей в неполных семьях. В июле возрастные ограничения для последней категории были расширены до 18 лет.

Полный перечень категорий и список участвующих адвокатов доступен на сайте министерства труда и соцзащиты области. Консультации по вопросам получения помощи также можно получить по телефону 8(845-2) 65-34-36 или в органах соцзащиты по месту жительства.