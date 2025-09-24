Жители Саратовской области шьют амуницию и собирают посылки для участников СВО

Активную поддержку бойцам на передовой оказывают жители Саратовской области. В разных районах региона развернуты мастерские по пошиву амуниции, плетению маскировочных сетей и сбору гуманитарной помощи.

В Самойловском районе пенсионеры ежедневно плетут 3-4 маскировочные сети, шьют белье и изготавливают талисманы.

В Марксовском районе «серебряные» волонтеры заготавливают сушеные яблоки и отправляют посылки с фруктами и талисманами «Чебурашка».

Особое развитие получил проект «Шьем для СВОих» в Александрово-Гайском районе, где благодаря президентскому гранту оборудована современная швейная мастерская. Турковские школьники участвуют в создании «фронтовых треугольников» с рисунками и словами поддержки для военнослужащих.

Министерство труда и соцзащиты области координирует работу волонтеров, обеспечивая регулярную отправку гуманитарных грузов в зону специальной военной операции.