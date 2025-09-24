Калинин провел рабочую встречу с главой института Росгвардии Белоглазовым

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин провёл рабочую встречу с начальником Саратовского военного института Росгвардии, генерал-майором, Героем России Александром Белоглазовым.

В ходе встречи Александр Белоглазов и Вячеслав Калинин обсудили вопросы совершенствования учебно-материальной базы Саратовского военного института, в том числе ремонт стрелкового тира, установку памятника на территории института, а также реконструкцию музейных помещений прославленного военного ВУЗа.

Отметим, что и Александр Белоглазов, и Вячеслав Калинин являются выпускниками Саратовского военного института Росгвардии, оба принимали участие в военном конфликте на Северном Кавказе.