Более 7 тысяч предпринимателей и организаций получили в этом году досудебные претензии от регоператора

Саратовский регоператор с января по ноябрь направил должникам из числа предпринимателей и юридических лиц порядка 62 тыс. досудебных претензий и уведомлений о необходимости оплатить задолженность за услугу по обращению с ТКО.

Общее количество должников, получивших такие письма, составляет более 7 тыс. абонентов. Некоторые из должников в течение этого года получили уведомления по несколько раз.

Основная часть информационных писем направлялась должникам по электронной почте, указанной в договоре, и системам электронного документооборота. При отсутствии отклика со стороны должника документы передавались в суд для принудительного взыскания.

По результатам досудебной работы с предпринимателями и организациями было выплачено в этом году порядка 172 млн рублей долгов. Однако, на сегодняшний день общая сумма их задолженности остается на достаточно высоком уровне – 408 млн рублей, из которых 310 млн рублей является просроченной.

Отметим, что наиболее удобными и быстрыми способами взаимодействия между саратовским регоператором и абонентами в рамках деловой переписки являются электронная почта, электронный документооборот и личный кабинет для юрлиц. В настоящий момент Саратовский филиал «Ситиматик» ведет работу в двух основных системах ЭДО: «СБИС» и «Диадок», а личным кабинетом можно воспользоваться на сайте 64.citymatic.ru в разделе «Юрлицам».