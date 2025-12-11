В ходе специальной военной операции погибли уроженцы Саратовской области.

Новобурасский район скорбит о контрактнике, гвардии рядовом Владимире Макееве. Он родился в селе Новоалексеевка и в 2024 году добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил.

Накануне Вольск простился с рядовым Егором Коротиным.

Из Энгельсского района погиб га фронте боец Андрей Лагутин.

Марксовский район потерял ефрейтора Евгения Енбулаева. Уроженец посёлка «Труд», он жил и учился в Марксе, работал на местном заводе и в московской строительной компании. На службе был водителем-стрелком.

В Ровенском районе 10 декабря похоронили военного Сергея Вихорева.

Об этом сообщили районные администрации.

Напомним, специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число потерь со стороны ВС РФ не разглашается.

Ольга Сергеева