Пенсии и пособия: в СФР рассказали саратовцам о новых возможностях в 2026 году с Госуслугами

Саратовцам напомнили о важном условии для пенсий и пособий в новом году.

Социальный фонд России (СФР) разъяснил жителям Саратовской области особенности получения выплат. Большинство пенсий и пособий назначается проактивно, без заявлений и документов от граждан.

Однако для фактического перечисления денег Фонду необходимы банковские реквизиты получателя. Чтобы их предоставить, можно использовать специальный сервис на портале «Госуслуги», где можно заранее указать данные счета и дать согласие на его использование.

Это единственное необходимое условие, которое обеспечивает оперативное получение всех назначенных выплат без дополнительных заявлений.

Ольга Сергеева