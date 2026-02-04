Более 800 домовладений подключат к газу в Саратовской области

На территории Саратовской области ещё свыше 800 домов планируется подключить к газоснабжению в рамках программы социальной догазификации.

Напомним, программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, объемы предстоящих работ и итоги прошлого года обсудили в ходе совещания губернатор Роман Бусаргин и генеральный директор саратовских компаний Группы «Газпром межрегионгаз» Вячеслав Башунов.

В рамках региональной программы построено более 11,2 км газопроводов. Газифицировано 3 населенных пункта – деревня Шевыревка Гагаринского района, село Лопатино Балашовского района и село Белогорское Красноармейского района. В планах на этот год — строительство порядка 7,3 км сетей.

Саратовская область занимает 9 место в России по исполнению программы социальной догазификации. В рамках поручения Президента Владимира Путина ресурс подведен к границам 479 земельных участков в 54 садовых товариществах. С начала реализации программы с жителями заключено свыше 9,7 тысячи договоров о подключении, газовые сети построены более чем к 8,3 тысячам участков. Свыше 6,5 тысячи семей уже установили внутридомовое оборудование и пользуются ресурсом.

«Программа догазификации востребована среди жителей Саратовской области. Теперь льготой могут воспользоваться наши участники СВО и их близкие. В прошлом году размер компенсации расходов, связанных с подключением к газу жилого дома, вырос в полтора раза и составляет 150 тысяч рублей. В 2025 году выплату получили 239 жителей региона. Общая сумма финансовой помощи превысила 22,8 миллиона рублей. На территории региона уже выстроена системная работа в рамках реализации программы, повышение уровня газификации влияет на социально-экономическое развитие, на комфорт жизни людей. Мероприятия, которые запланированы на этот год, позволят повысить уровень подключения населения к ресурсу до 90,7%», — отметил Роман Бусаргин.

Подготовила Ольга Сергеева