Медики обнаружили 35 случаев болезни Боткина среди жителей Саратовской области за год

В 2025 году в Саратовской области зарегистрировано 35 случаев гепатита А.

Как сообщает издание «МК Саратов», это немного превышает показатель 2024 года (34 случая), но значительно меньше, чем в 2023 году (84 случая).

Наиболее часто случаи регистрировались в Балашовском и Энгельсском районах, а также в Саратове. В основном болели взрослые (самая большая группа — люди 30-39 лет), среди детей зафиксировано 14 случаев.

Согласно структуре заболевших, большинство составляют работающие люди (37,2%), школьники (28,5%) и неработающие (17,2%).

Ольга Сергеева