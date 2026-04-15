Более 800 семей из Саратовской области вложили маткапитал в образование детей

С момента старта программы в 2007 году возможностью заплатить маткапиталом за учебу детей воспользовались свыше 19 тысяч родителей.

Образование занимает второе место по популярности после покупки жилья, сообщили в Отделении СФР по региону.

Средства разрешено тратить на детский сад, школу, вуз, языковые курсы, автошколу, творческие и спортивные секции. Главное условие — наличие лицензии у организации. Оплатить детский сад можно сразу после рождения ребёнка, а обучение в школе или вузе — только после того, как младшему исполнится три года. При этом на момент начала учёбы студенту должно быть не больше 25 лет.

В прошлом году 139 родителей оплатили детям курсы вождения, а с начала 2026-го — ещё 27 начинающих водителей. Подать заявление на использование средств можно через портал госуслуг.

С 1 февраля 2026 года размер маткапитала составляет 728,9 тысячи рублей для семей с одним ребёнком, рождённым после 2020 года, и 963,2 тысячи — для семей с двумя детьми или при рождении второго, третьего и последующих детей, если ранее право на выплату не возникало.

Ольга Сергеева