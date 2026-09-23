Более 800 студентов отработали летний сезон проводниками на Приволжской железной дороге

В минувшем сезоне свыше 800 представителей молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) и студентов учебных заведений Саратова и Волгограда были трудоустроены проводниками поездов дальнего следования, отправлявшихся со станций ПривЖД.

С июня по август студенты обеспечивали комфорт и безопасность пассажиров на самых востребованных маршрутах. Ребята работали в поездах, курсирующих в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, а также курортных регионов Черноморского побережья, Краснодарского края и Северного Кавказа.

Перед выходом в свой первый рейс все студенты прошли строгую медицинскую комиссию и специализированное обучение по профессии «Проводник пассажирского вагона». В ходе теоретической и практической подготовки юноши и девушки освоили стандарты качественного обслуживания, получили ключевые навыки коммуникации с пассажирами и изучили специфику сервисных услуг в поездах дальнего следования.

На протяжении всего трудового семестра за ребятами были закреплены опытные наставники из числа штатных сотрудников – действующие проводники и начальники поездов, которые помогали молодежи адаптироваться к реальным условиям работы на железной дороге. С каждым из них Приволжский филиал АО «ФПК» (Федеральная пассажирская компания) заключил трудовой договор.

После успешного завершения сезона многие студенты выразили желание связать свое будущее с железнодорожным транспортом и продолжить карьеру в холдинге «РЖД» на постоянной основе.