Многодетным семьям саратовских участников СВО станет проще получить социальное жилье

В Саратовской области предложили сохранять жильё в очереди за семьями участников спецоперации.

Региональный парламент рассмотрел инициативу, направленную на поддержку многодетных, в которых есть бойцы специальной военной операции. Разработчиком поправок выступило областное министерство строительства и ЖКХ.

Документ предлагает закрепить правило: семьи, ожидающие улучшения жилищных условий, не будут исключаться из очереди, даже если их среднедушевой доход превысил установленный лимит. Это касается ситуаций, когда родители либо их совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет находятся в зоне СВО. Действие нормы предполагается распространить на период с 24 февраля 2022 года.

Как доложил замминистра Александр Грязнов, в настоящее время в списке на получение соцвыплат для приобретения жилья числится 569 граждан, а готовых квартир ожидают ещё 104 семьи.

Вынести законопроект на обсуждение депутатов планируют уже на ближайшем заседании.

Ольга Сергеева