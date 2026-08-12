Более четверти всего урожая зерна, намолоченного в ПФО, приходится на Саратовскую область

Ход уборочной кампании на территории Саратовской области обсудили сегодня на площадке регионального парламента.

С основными докладами выступили заместители министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев и Наталья Мариевская.



В регионе собрано более 3,7 млн зерна, что на 14% выше уровня прошлого года и составляет более четверти от общего объема зерна, намолоченного субъектами ПФО. Средняя урожайность по области составляет 30,4 ц/га — это на 27% больше показателя 2025 года на аналогичную дату. Об этом сообщил Игорь Гриднев, отметив, что, несмотря на непростые погодные условия, аграрии прилагают все усилия, чтобы убрать выращенный урожай в оптимальные сроки.



Помимо зерновых культур, в области убирают масличные — намолочено 2,5 тыс. тонн горчицы с 45% площадей. Кроме того, накопана 21 тыс. тонн картофеля и собрано 46,9 тыс. тонн овощных культур. «Уровень самообеспеченности по овощам населения нашей области – 115%. Это один из самых высоких показателей в ПФО», — уточнил замминистра.



Приобретение и поставка минеральных удобрений проходят штатно. С начала года приобретено 208 тыс. тонн. На постоянном контроле – фитосанитарное состояние посевов



Остановившись на топливобеспечнии аграриев, Игорь Гриднев подчеркнул, что этот вопрос минсельхоз области совместно с минпромэнерго держат на особом контроле. На текущий момент ситуация стабильная. На регулярной основе проходят совещания с участием сельхозтоваропроизводителей и представителей нефтяных компаний. Кроме того, для оперативного решения вопросов создана круглосуточная многоканальная «горячая линия» 8 (800) 234-93-80.



Наталья Мариевская, в свою очередь, рассказала, что предприятия системы хлебопродуктов области к началу уборки провели комплекс необходимых работ по подготовке материально-технической базы к приему нового урожая и обеспечению его сохранности.



Имеющиеся в области элеваторы готовы оказывать услуги по хранению, сушке, подработке и отгрузке зерна на автомобильный, железнодорожный и водный транспорт. На случай потребности в дополнительных объемах хранения будет использован альтернативный способ хранения зерна – в полимерные рукава.