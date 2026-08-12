В Энгельсе 20-этажный долгострой на берегу Волги продают почти за 500 млн рублей

В Энгельсе выставили на продажу 20-этажный долгострой у Волги.

На берегу Волги в Энгельсе продаётся недостроенный жилой комплекс «Стелс» — 20-этажное здание рядом с кораблём-музеем «Покровский сторожевой». Изначально здесь планировали 25-этажный небоскрёб, но стройка остановилась несколько лет назад.

Дольщики получили компенсации, а объект перешёл к федеральному «Фонду развития территорий», который теперь выставил его на аукцион. Начальная цена — 471,7 млн рублей. Приём заявок завершится 24 августа, победит предложивший максимальную сумму.

Ольга Сергеева