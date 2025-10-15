Саратовские спасатели используют современный катер для экстремальных ситуаций на воде

Саратовские спасатели используют современный скоростной катер для работы в сложных условиях на Волге.

Судно развивает скорость до 68 км/ч, что позволяет оперативно достигать труднодоступных мест.

По словам начальника облспаса Никиты Зрады, этот катер особенно эффективен в осенний период при низких температурах и высокой волне. Он обеспечивает длительную автономную работу, включая водолазные спуски.

С началом похолодания спасатели проводят рейды по контролю за маломерными судами, напоминая о необходимости использования спасательных жилетов и средств навигации в условиях плохой видимости.

Ольга Сергеева