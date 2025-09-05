В Саратове за мотосезон оштрафовали 38 несовершеннолетних водителей

За период мотосезона в Саратове выявлено 38 случаев управления мотоциклами и квадроциклами несовершеннолетними без водительских прав. В семи происшествиях с их участием пострадали люди.

За подобные нарушения транспортные средства задерживают и отправляют на специализированную стоянку. К административной ответственности привлекают родителей подростков за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В наиболее серьезных случаях может быть возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних в опасную деятельность. Власти напоминают о необходимости контроля за досугом подростков и соблюдении правил дорожного движения.