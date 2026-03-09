Более тысячи саратовцев посетили выставку о Росгвардии с артефактами

Проект приурочен к двум знаковым датам: 10-летию образования ведомства и 215-летию войск правопорядка.

Экспозиция «Росгвардия. История и современность», открытая в историческом парке, привлекла свыше тысячи жителей и гостей областного центра.

Посетителям представлены уникальные архивные материалы и личные коллекции сотрудников. Интерактивная составляющая включает «ожившие портреты» и оцифрованные документы, что делает знакомство с историей более наглядным.

Особый акцент сделан на патриотическом воспитании молодежи. Экскурсии уже посетили более 300 курсантов, школьников и студентов. Заслуженный учитель России Людмила Корнилова подчеркнула значимость проекта: выставка наглядно демонстрирует роль Росгвардии в защите правопорядка и борьбе с терроризмом, воспитывая уважение к защитникам и укрепляя преемственность поколений.

Добавим, выставка реализована в рамках проекта «Росгвардия. Всегда на страже», который в 2025 году получил поддержку областного грантового конкурса для некоммерческих организаций.

Ольга Сергеева