Для дропперов предусмотрено серьёзное уголовное наказание

Вольская прокуратура предупредила об уголовной ответственности за передачу данных банковских карт – так называемого «дропперства».

Как сообщает издание «Вольская жизнь», речь идет о ситуациях, когда гражданин добровольно предоставляет данные своей карты или саму карту мошенникам, которые используют её для проведения незаконных финансовых операций. Часто таких людей вовлекают в схемы под предлогом легкого заработка, обещая процент от сумм. В реальности дропперы становятся соучастниками отмывания преступных доходов, обналичивания украденных средств и других преступлений.

Как подчеркивают в надзорном ведомстве, за передачу платежных данных предусмотрена уголовная ответственность по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 млн рублей. Если же деяние совершено организованной группой, срок заключения может достигать 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ольга Сергеева