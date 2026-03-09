В Саратовской области ожидается более 30 градусов мороза

Жителей Саратовской области предупредили о 32-градусных морозах и метели.

Специалисты регионального гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на вторник, 10 марта. Согласно данным синоптиков, жителей области ожидает морозный день с осадками и сильным ветром.

В целом по региону ожидается малооблачная погода. Ночью и утром осадков не предвидится, однако днем возможны небольшой снег и слабая метель. Ветер утром будет слабым, но к середине дня усилится до 7–12 метров в секунду, с порывами до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -20…-25 градусов, а в отдельных районах — до -27…-32 градусов. Днем столбики термометров покажут -11…-16 градусов.

В Саратове синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, днем осадки усилятся. Ветер сменит направление с северо-западного на южный, его скорость составит 5–10 м/с, с дневными порывами до 13 м/с. Температура в областном центре ночью будет держаться на уровне -17…-19 градусов, днем ожидается резкое потепление до -2…-4 градусов.

Гидрометцентр предупреждает о возможном ухудшении видимости в осадках и тумане (до 500–1000 метров), а также о гололеде. Жителей просят быть внимательными на дорогах.

Ольга Сергеева