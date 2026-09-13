В Саратове покажут документальный фильм о местном градозащитнике Алексее Голицыне

19 сентября в кинотеатре «Победа» состоится премьера документальной картины «Где Голицын?» режиссера Светланы Прокудиной.

Показ пройдет в рамках фестиваля «Саратовские страдания», ленту представит автор.

Фильм посвящен редактору журнала «Волга», публицисту и градозащитнику Алексею Голицыну (1971–2025). Друзья, коллеги и родственники делятся воспоминаниями о герое: его защите архитектурных памятников, стихах, выставках и исследовании заброшенных зданий. Через его историю авторы показывают культурный срез Саратова. В картине снялись литераторы, художники, журналисты и актеры театра АТХ, использованы архивные кадры с Голицыным.

Алексей Голицын родился в Саратове, окончил филфак СГУ. С 1997 года работал в журнале «Волга», позже возглавил издание. Публиковал стихи и статьи, трудился в «Новых временах», редактировал портал «Общественное мнение», был главредом «Saratovnews», заведовал литературной частью ТЮЗа и возглавлял Градозащитный совет при областной Думе. Коллеги называют его знатоком городских историй и искренним патриотом.

Показ начнется в 15:00 в синем зале кинотеатра «Победа» (площадь Кирова, 1).