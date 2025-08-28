Больница скорой помощи в Саратове получила новый ультразвуковой аппарат экспертного класса

Саратовская городская клиническая больница скорой медицинской помощи оснащена новейшим аппаратом ультразвуковой диагностики. Оборудование получено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Аппарат обладает расширенным функционалом, включая МРТ-визуализацию, эластографию для оценки плотности тканей, а также возможности 3D и 4D сканирования. Это позволит врачам проводить более точную диагностику и обеспечивать персонифицированный подход к каждому пациенту.

Главный врач больницы Ирина Бугаева отметила, что новое оборудование значительно повысит качество медицинской помощи и эффективность диагностического процесса. Поставка аппарата является частью программы модернизации первичного звена здравоохранения региона.