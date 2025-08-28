Саратовской области в этом году спишут 7,5 млрд рублей долга по бюджетному кредиту

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» сегодня Правительством РФ принято решение списать задолженность Саратовской области по бюджетным кредитам, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года. Согласно Распоряжению Правительства РФ, объем списания для нашего региона в этом году составил 7,5 млрд рублей.

Напомним, заключение с регионами соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам идет в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина.

По словам Председателя Правительства России Михаила Мишустина такое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему регионов, положительно скажется на улучшении качества жизни людей.

«Саратовская область вошла в число субъектов Российской Федерации, которые получили возможность списать часть задолженности по бюджетным кредитам. Сумма списания соответствует размеру вложенных Саратовской областью в 2024 году средств в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, реализацию национальных проектов», – пояснила министр финансов области Ирина Бегинина.