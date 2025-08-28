В селе Репное Балашовского района строится современный физкультурно-оздоровительный комплекс

В рамках программы комплексного развития сельских территорий в селе Репное Балашовского района продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса. Объект включает универсальный зал для игровых видов спорта, залы для единоборств и фитнеса, тренажерный зал, а также медицинский блок и раздевалки.

На прилегающей территории создается спортивное ядро с футбольным полем с искусственным покрытием, баскетбольной и волейбольной площадками, беговыми дорожками и уличными тренажерами. Комплекс позволит проводить соревнования регионального уровня и станет центром спортивной жизни для жителей района.

Строительную площадку посетили министр спорта области Олег Дубовенко и глава Балашовского района Михаил Захаров. В настоящее время ведется внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Открытие комплекса запланировано на 2025 год.