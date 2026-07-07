В Вольском районе объявлен конкурс на пост главы после скандальной отставки Сафонова

В Вольском районе объявлен конкурс на пост главы — он пройдёт 28 июля.
Врио главы района назначен Сергей Егоров, который заявил, что переезд в Вольск для него «осознанное решение». Его задача — обеспечить стабильность работы администрации до выборов постоянного руководителя.
Кадровые перестановки произошли на фоне жёсткой критики со стороны губернатора и спикера Госдумы.
Роман Бусаргин лично обратился к депутатам с предложением уволить предыдущего главу Сергея Сафонова из-за многочисленных жалоб жителей.
Ранее Вячеслав Володин направил обращение в прокуратуру по поводу некачественного ремонта асфальта у школ в Вольске.
Ольга Сергеева