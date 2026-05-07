Больше половины саратовцев выступили против объединения майских праздников

Жители региона отказались жертвовать январскими каникулами ради длинных майских.

52% саратовцев выступили против объединения майских праздников в один непрерывный отдых с 1 по 9 мая за счёт сокращения новогодних выходных. Такие данные получил сервис SuperJob после опроса горожан.

Идея перенести часть январских нерабочих дней на май поступила от Общественной палаты РФ. Но саратовцы отреагировали скептически: главный аргумент — это ударит по зарплате (многие получают оклад, а длинные каникулы в январе уже привычны). Поддержали переформатирование лишь 30% опрошенных.

Мужчины одобряют идею чуть чаще (33% против 27% у женщин). Самые ярые противники — возрастная группа 35–45 лет: только 22% из них согласны на перемены. А вот молодёжь до 35 лет и люди старше 45 лет почти одинаково «за» (34% и 35% соответственно).

Аналитики заметили чёткий тренд: чем выше зарплата, тем привлекательнее предложение. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей инициативу одобряют 20%. В категории от 150 тысяч рублей поддержка взлетает до 42%.

Большинство саратовцев считают, что трогать привычный график выходных не стоит — слишком велики риски для кошелька и зимнего отдыха.

Ольга Сергеева