Мария Усова поддержала акцию «Женского движения ЕР» по уборке братской могилы героев войны

В преддверии 9 мая активистки «Женского движения Единой России» Светлана Зарьянцева и Оксана Енина провели важную акцию на Рокотовском кладбище в Саратове.

Активистки привели в порядок братскую могилу героев 720-го зенитно-артиллерийского полка.

22 июня 1943 года, в самый разгар войны, прямым попаданием авиабомбы был уничтожен целый расчёт. Пятеро защитников саратовского неба навсегда остались лежать рядом: Ольга Кумылганова, Анна Коляко, Антонина Соколова, Григорий Лукин и Павел Горячкин.

Активистки убрали сухую листву, мусор, навели порядок у памятного места. Это не просто субботник, а дань памяти.

Комментарий депутата областной думы, регионального координатора «Женского движения ЕР» Марии Усовой:

— Такие акции — нечто большее, чем уборка территории. За каждой могилой — судьба, боль и подвиг. Эти пятеро героев отдали свои жизни, защищая небо над Саратовом. Я благодарна Светлане и Оксане за их неравнодушие. Сохранение исторической памяти — наш долг. Пока мы помним имена этих солдат, пока рассказываем их историю детям, День Победы остаётся не просто датой в календаре, а личной историей уважения. Уверена, такие примеры вдохновляют других. «Единая Россия» включила заботу о памятных местах в народную программу, и очень важно, что наши активистки реализуют её на деле.

Ольга Сергеева