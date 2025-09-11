Больше всего экспорта Саратовская область отправляет в Бразилию и Казахстан

В Саратовской области зафиксирован значительный рост показателей внешней торговли.

Как сообщил 11 сентября министр экономического развития региона Андрей Разборов, общий внешнеторговый оборот увеличился на 23,6%, а экспортные поставки выросли на 25,7%.

Основу регионального экспорта составляет продукция агропромышленного и промышленного комплексов. Наибольший рост продемонстрировал промышленный экспорт, который увеличился более чем на 53%, включая поставки машиностроительной продукции, металлов и драгоценных металлов.

География экспорта значительно расширилась. Ключевыми торговыми партнерами стали Бразилия и Казахстан, в число крупных покупателей также вошли Турция, Иран, Израиль и Аргентина. Освоены новые рынки сбыта, включая Уругвай, Таиланд и Ливию.

Для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности планируется реконструкция пограничного перехода в Озинках, а также строительство южного автомобильного и западного железнодорожного обходов.