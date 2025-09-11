Саратовцы жалуются осенью на нашествие змей в домах

В Воскресенском районе Саратовской области участились случаи проникновения змей в жилые дома сельских поселений.

Как пояснил глава района Денис Павлов, это связано с сезонным похолоданием, особенно в ночные часы.

В поисках убежища для зимовки пресмыкающиеся заползают в подвалы, погреба, подполы жилых строений и компостные кучи.

Глава администрации рекомендовал местным жителям соблюдать осторожность и поддерживать порядок на придомовых территориях: не захламлять участки и регулярно скашивать траву.