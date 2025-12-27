Борьба с оползнем в Затоне Саратова обернулась мошенничеством на 11 млн

47-летний генеральный директор одной из проектных организаций стал фигурантом уголовного дела, возбужденного следственным управлением Главного управления МВД по Саратовской области.

Пресс-служба ведомства сообщила об этом накануне.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). По версии следствия, в ноябре 2024 года подозреваемый заключил с мэрией Саратова государственный контракт на проектирование сооружений для защиты поселка Затон от оползня.

Согласно техническому заданию, его компания на первом этапе должна была пробурить 35 скважин для оценки состояния грунта и подготовить заключение экспертизы. Однако, как утверждает следствие, эти работы выполнены не были, а заказчику был направлен технический отчет с недостоверными данными. Проектные решения, представленные в отчете, не могли обеспечить устойчивость склона, что, по мнению правоохранителей, создавало риск катастрофических последствий и причинения особо крупного материального ущерба.

В результате этих действий, как заявили в полиции, было похищено 11,7 миллиона рублей. Официально имя фигуранта и название его компании не разглашаются.

Вместе с тем, информация на портале государственных закупок указывает, что данный аукцион выиграло самарское общество с ограниченной ответственностью «Еврогеопроект». Государственный контракт от его имени был подписан генеральным директором Алексеем Егоровым. Сумма контракта составила 23 миллиона рублей. На данный момент контракт исполнен только на 11,7 миллиона рублей, что соответствует сумме, указанной следствием как похищенная.

Ольга Сергеева