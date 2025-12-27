Роман Бусаргин: Обозначили с главврачами планы на 2026 год

На встрече с главными врачами медицинских организаций региона также обозначили планы на предстоящий год.

Кадровый вопрос.

— Обеспечить физическую укомплектованность учреждений врачами к 1 января 2027 года – на уровне 75%, средним медперсоналом – 83%.

— Продолжить работу по увеличению квот на целевое направление для районных больниц в сельских территориях.

— Усилить информационную работу по имеющимся в регионе механизмам поддержки для студентов медицинского вуза, а также для молодых специалистов.

Обеспечение льготными лекарствами.

— В бюджете на 2026 год на обеспечение лекарствами льготников уже предусмотрено свыше 6 млрд рублей. Это обеспечивает полностью потребность минздрава по закупкам лекарств.

— На уровне министерства здравоохранения организовать заблаговременно закупочные процедуры по лекарствам.

— Детально проанализировать все обращения граждан по вопросам выдачи бесплатных лекарств и выработать конкретные предложения для принятия точечных решений.

— Организовать информационно-разъяснительную работу с пациентами по возможностям использования в лечении препаратов отечественного производства, не уступающих по качеству иностранным аналогам.

Региональная программа ремонта прилегающих территорий больниц и поликлиник.

— В программу на следующий год включены 29 медицинских учреждений. Финансирование составит свыше 150 млн рублей.

— Организовать конкурсные процедуры с января, чтобы приступить к работам с началом строительного сезона.

— Организовать тщательный контроль по качеству проведения работ в отношении подрядных организаций.